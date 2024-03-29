الأرصاد تنشر خارطة لتساقط الأمطار مساء اليوم - فيديو

الأرصاد تنشر خارطة لتساقط الأمطار مساء اليوم - فيديو
التاريخ
3/29/2024 7:07:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، خريطة الطقس الملتقطة عبر رادار الطقس، بينت تساقط زخات مطرية ما بين المتوسطة والغزيرة تشهدها مناطق متفرقة في شرق وجنوب شرق المملكة، مساء اليوم الجمعة.
ونشرت الإدارة فيديوهات عبر فيسبوك، لتساقط الأمطار في عدة مناطق من المملكة.
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