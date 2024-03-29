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الأرصاد تنشر خارطة لتساقط الأمطار مساء اليوم - فيديو

3/29/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، خريطة الطقس الملتقطة عبر رادار الطقس، بينت تساقط زخات مطرية ما بين المتوسطة والغزيرة تشهدها مناطق متفرقة في شرق وجنوب شرق المملكة، مساء اليوم الجمعة.


ونشرت الإدارة فيديوهات عبر فيسبوك، لتساقط الأمطار في عدة مناطق من المملكة.





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