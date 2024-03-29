إدارة بايدن سمحت بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد "إسرائيل" بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الحزمة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز "إم كيه 84".



كما نقلت عن مسؤول أميركي قوله إنهم مستمرون بدعم "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها، وإن إخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا.



كما قال مسؤولون أميركيون إن الخارجية سمحت بنقل 25 طائرة "إف-35 إيه" ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار.

