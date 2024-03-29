إدارة بايدن سمحت بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد "إسرائيل" بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الحزمة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز "إم كيه 84".
كما نقلت عن مسؤول أميركي قوله إنهم مستمرون بدعم "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها، وإن إخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا.
كما قال مسؤولون أميركيون إن الخارجية سمحت بنقل 25 طائرة "إف-35 إيه" ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار.
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