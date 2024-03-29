وزيرة الخارجية الألمانية: الرأي العام تجاه الحرب تغير

وزيرة الخارجية الألمانية: الرأي العام تجاه الحرب تغير
التاريخ
3/29/2024 7:07:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أبلغت نظيرها الإسرائيلي أن الرأي العام الألماني تجاه الحرب يتغير.
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