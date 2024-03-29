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وزيرة الخارجية الألمانية: الرأي العام تجاه الحرب تغير

3/29/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أبلغت نظيرها الإسرائيلي أن الرأي العام الألماني تجاه الحرب يتغير.













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