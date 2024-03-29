برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في إربد ودير علا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، إن برنامج رمضانيات في لواء دير علا الذي بدأ أمس الخميس، سيواصل فعالياته في قاعة معدي من الساعة العاشرة إلى منتصف الليل، أيام الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع.

وأضاف الطويل أن البرنامج في دير علا، سيكون زاخرًا بالأيام الثقافية، بعدما فاز اللواء كأحد مدن الثقافة الأردنية لعام 2024، مشيرًا إلى أن "رمضانيات" سينظم ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في مركز زها الثقافي من الساعة 5 إلى 7 مساء.

كما واصل برنامج "رمضانيات" الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، فعالياته، لليوم الثاني على التوالي في مركز إربد الثقافي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.



واشتملت فعاليات اليوم الثاني على مجموعة من كرنفالات الأطفال وعرض لفرقة كتاكيت، وعرض مسرحي بعنوان "مسرحية الأمانة" للمخرج محمود بطاينة، وفقرة الحكواتي ومسابقات دينية ثقافية منوعة.



واشتملت الفعاليات على معرض للكتاب الذي يحتوي على منشورات وزارة الثقافة، وعرض لفرقة الإنشاد الديني "أنوار الهدى"، إضافة إلى عروض لأفلام وثائقية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومجموعة من الألعاب الشعبية التراثية ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية بمشاركة الهيئات الثقافية المنتشرة في محافظة إربد.