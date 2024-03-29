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تصريح جديد هام من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

3/29/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة، إن أحدث بيانات حول التضخم في الولايات المتحدة تتوافق مع ما نود رؤيته.


وأضاف باول في تصريحات يبدو أنها تميل للحفاظ على النهج الحالي للفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، والتي صدرت الجمعة، كانت كما توقعنا.


وأضاف: "على الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤا أقل من العام الماضي إلا أننا لن نبالغ في رد الفعل".

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