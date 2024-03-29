بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العمل جار مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.



وأضاف بايدن:" نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة".



وبين :" نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة بما في ذلك لبنان".

