بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العمل جار مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضاف بايدن:" نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة".
وبين :" نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة بما في ذلك لبنان".
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