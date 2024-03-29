واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون ينجحون في تأخير اجتياح رفح

واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون ينجحون في تأخير اجتياح رفح
التاريخ
3/29/2024 7:07:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن إن المناقشات في الكواليس نجحت في تأخير اجتياح رفح، مشيرة إلى أن المسؤولين لا يتوقعون حدوثها قبل شهر أيار.
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