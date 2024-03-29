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واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون ينجحون في تأخير اجتياح رفح

3/29/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن إن المناقشات في الكواليس نجحت في تأخير اجتياح رفح، مشيرة إلى أن المسؤولين لا يتوقعون حدوثها قبل شهر أيار.













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