البرلمان العربي يرحب بإصدار العدل الدولية قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة

البرلمان العربي يرحب بإصدار العدل الدولية قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة
التاريخ
3/29/2024 7:07:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية، تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.
وجدد البرلمان في بيان له، اليوم الجمعة، مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
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