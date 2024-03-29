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البرلمان العربي يرحب بإصدار العدل الدولية قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة

3/29/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية، تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.


وجدد البرلمان في بيان له، اليوم الجمعة، مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.


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