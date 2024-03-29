نتنياهو يواجه تغيّرا في موقف وزراء الليكود بشأن صفقة التبادل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية تقريرا بينت فيه أن هناك تغيير ملموس في موقف وزراء الليكود إزاء صفقة التبادل.
وقال التقرير، إن جميع أعضاء الليكود في حكومة الاحتلال باستثناء غالانت ونتنياهو يرغبون بإبداء مرونة في المفاوضات.
وأشار إلى أن نتنياهو عارض إبداء مرونة وفوجئ بأن معظم وزراء الليكود يؤيدون توسيع صلاحيات فريق التفاوض.
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