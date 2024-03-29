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نتنياهو يواجه تغيّرا في موقف وزراء الليكود بشأن صفقة التبادل

3/29/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية تقريرا بينت فيه أن هناك تغيير ملموس في موقف وزراء الليكود إزاء صفقة التبادل.


وقال التقرير، إن جميع أعضاء الليكود في حكومة الاحتلال باستثناء غالانت ونتنياهو يرغبون بإبداء مرونة في المفاوضات.


وأشار إلى أن نتنياهو عارض إبداء مرونة وفوجئ بأن معظم وزراء الليكود يؤيدون توسيع صلاحيات فريق التفاوض.


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