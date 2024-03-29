إصابة سيدة بالرأس إثر سقوط اسطوانة غاز عليها في اربد

إصابة سيدة بالرأس إثر سقوط اسطوانة غاز عليها في اربد
التاريخ
3/29/2024 7:07:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّضت سيدة، مساء اليوم، لاصابة بالغة في منطقة الرأس، إثر سقوط اسطوانة غاز عليها من الطابق الثاني، في المنزل الذي تعيش فيه، في اربد.
وتم نقل السيدة لمستشفى الأمير راشد العسكري، ووصفت إصابتها بالبالغة.
قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بالحادث.
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