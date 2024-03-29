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إصابة سيدة بالرأس إثر سقوط اسطوانة غاز عليها في اربد

3/29/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّضت سيدة، مساء اليوم، لاصابة بالغة في منطقة الرأس، إثر سقوط اسطوانة غاز عليها من الطابق الثاني، في المنزل الذي تعيش فيه، في اربد.


وتم نقل السيدة لمستشفى الأمير راشد العسكري، ووصفت إصابتها بالبالغة.


قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بالحادث.

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