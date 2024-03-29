وفاة اربعيني غرقا في قناة الملك عبد الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توفي شخص اربعيني اليوم الجمعة، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة وادي الريان بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشخص أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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