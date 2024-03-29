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وفاة اربعيني غرقا في قناة الملك عبد الله

3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص اربعيني اليوم الجمعة، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة وادي الريان بلواء الأغوار الشمالية.


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشخص أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.


وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.


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