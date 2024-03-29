انطلاق فعاليات رمضانيات في المدرج الروماني
التاريخ
3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات "رمضانيات 2024" التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وأمانة عمّان الكبرى، في المدرج الروماني وتستمر لثلاثة أيام.
واشتملت الفعاليات على أناشيد دينية لعدد من الفرق الإنشادية وعروض بهلوانية ومسابقات للأطفال وللكبار وبازارات للمنتوجات والحرف اليدوية المتنوعة والأطعمة.
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