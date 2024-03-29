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انطلاق فعاليات رمضانيات في المدرج الروماني

3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات "رمضانيات 2024" التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وأمانة عمّان الكبرى، في المدرج الروماني وتستمر لثلاثة أيام.


واشتملت الفعاليات على أناشيد دينية لعدد من الفرق الإنشادية وعروض بهلوانية ومسابقات للأطفال وللكبار وبازارات للمنتوجات والحرف اليدوية المتنوعة والأطعمة.

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