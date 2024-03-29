Friday, 29 March 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس أيرلندا: على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة

3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس أيرلندا "على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة فورا ووقف إطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن"


واضاف :"لا يمكن تجاهل أمر محكمة العدل الدولية بوجوب إيصال إسرائيل المساعدات وتعاونها مع الأمم المتحدة"


MENAFN29032024000208011052ID1108037669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث