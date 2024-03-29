رئيس أيرلندا: على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة

رئيس أيرلندا: على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة
التاريخ
3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس أيرلندا "على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة فورا ووقف إطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن"
واضاف :"لا يمكن تجاهل أمر محكمة العدل الدولية بوجوب إيصال إسرائيل المساعدات وتعاونها مع الأمم المتحدة"
MENAFN29032024000208011052ID1108037669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.