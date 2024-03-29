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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شمال خان يونس

3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية خاصة في محور القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا آلية للاحتلال بقذيفة "آر بي جي" وأخرى بقذيفة تاندوم في منطقتي العقاد والأمل في خان يونس.

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