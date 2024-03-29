سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شمال خان يونس
التاريخ
3/29/2024 3:10:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية خاصة في محور القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا آلية للاحتلال بقذيفة "آر بي جي" وأخرى بقذيفة تاندوم في منطقتي العقاد والأمل في خان يونس.
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