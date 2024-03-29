إيطاليا: لم يعد بإمكاننا التسامح مع مزيد من الضحايا المدنيين في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو ناياتي، إنه "لا يمكن التسامح مع وقوع ضحايا مدنيين آخرين في قطاع غزة".
وردد تاياني على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة ما قاله في مقابلة تلفزيونية الخميس: "علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إيطاليا تقوم بالكثير من خلال مساعدات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع الغذاء من أجل غزة".
وقال: "التزامنا هو السلام، ولم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الضحايا المدنيين".
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