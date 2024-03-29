إيطاليا: لم يعد بإمكاننا التسامح مع مزيد من الضحايا المدنيين في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو ناياتي، إنه "لا يمكن التسامح مع وقوع ضحايا مدنيين آخرين في قطاع غزة".



وردد تاياني على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة ما قاله في مقابلة تلفزيونية الخميس: "علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إيطاليا تقوم بالكثير من خلال مساعدات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع الغذاء من أجل غزة".



وقال: "التزامنا هو السلام، ولم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الضحايا المدنيين".

