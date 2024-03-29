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تظهر في الساق .. علامة تدل على انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث في مصر سعيد شلبي إنه يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في الشرايين إلى انسدادها، ما يقلل من تدفق الدم إلى الساقين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.


ألم في الساقين

قد يكون هذا الألم حادًا أو خفيفًا، وقد يزداد سوءًا عند المشي أو ممارسة الرياضة.


تعب في الساقين
قد تشعر بثقل أو ضعف في ساقيك، خاصة بعد ممارسة الرياضة.
تشنجات في الساقين
قد تحدث هذه التشنجات بشكل مفاجئ، وقد تكون مؤلمة للغاية.


برودة في الساقين
قد تشعر بساقيك باردتين أو مخدرتين.


تغير في لون جلد الساقين
قد يصبح جلد ساقيك شاحبًا أو أحمر أو أزرق.


علاج انسداد الشرايين
يعتمد علاج انسداد الشرايين في الساق على شدة الحالة، وقد يشمل:


الأدوية
يمكن استخدام الأدوية لخفض الكوليسترول ومنع تكوين جلطات الدم.


التدخلات الجراحية
قد تكون هناك حاجة إلى جراحة لإزالة اللويحات من الشرايين أو لتوسيعها.


كيفية الوقاية من الإصابة بانسداد الشرايين
يمكن تقليل خطر الإصابة بانسداد الشرايين في الساقين باتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك:


تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.


مارس الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.


إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، ففقدان بعض الوزن يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.


الإقلاع عن التدخين
مصراوي


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