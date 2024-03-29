الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية في خليج عدن

MENAFN - Al Wakeel News)اصدرت جماعة الحوثي بيانا اليوم الجمعة اعلنت فيه استهداف سفينة نفطية في خليج عدن وعدد من السفن الامريكية في البحر الأحمر .

وجاء في نص البيان :"استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنانفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها سفينةَ نفطية " TORM THOR" الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة"

واضاف :"فيما قامَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ باستهدافِ عددٍ من السفنِ الأمريكيةِ الحربيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة".