الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية في خليج عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصدرت جماعة الحوثي بيانا اليوم الجمعة اعلنت فيه استهداف سفينة نفطية في خليج عدن وعدد من السفن الامريكية في البحر الأحمر .
وجاء في نص البيان :"استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنانفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها سفينةَ نفطية " TORM THOR" الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة"
واضاف :"فيما قامَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ باستهدافِ عددٍ من السفنِ الأمريكيةِ الحربيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة".
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