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الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدّى الآلاف من الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح، بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط عراقيل عسكرية وحواجز للاحتلال الإسرائيلي، قيدت وصول عدد من المصلين.


وأدى شبان صلاتي العشاء والتراويح في الطرقات المحيطة بالأقصى، بعد منع الاحتلال دخولهم للصلاة في المسجد المبارك.

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