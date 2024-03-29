الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
التاريخ
3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدّى الآلاف من الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح، بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط عراقيل عسكرية وحواجز للاحتلال الإسرائيلي، قيدت وصول عدد من المصلين.
وأدى شبان صلاتي العشاء والتراويح في الطرقات المحيطة بالأقصى، بعد منع الاحتلال دخولهم للصلاة في المسجد المبارك.
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