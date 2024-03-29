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استطلاع رأي إسرائيلي: 51% يؤيدون إجراء انتخابات هذا العام

3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات العام الجاري و38% يعارضون ذلك.
كما أوضح الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين متشائمون إزاء تحقيق هدف القضاء على (حماس)، في حين يعتقد 24% من الإسرائيليين أن الحرب ستنتهي بالقضاء على الحركة.













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