استطلاع رأي إسرائيلي: 51% يؤيدون إجراء انتخابات هذا العام

استطلاع رأي إسرائيلي: 51% يؤيدون إجراء انتخابات هذا العام
التاريخ
3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات العام الجاري و38% يعارضون ذلك.
كما أوضح الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين متشائمون إزاء تحقيق هدف القضاء على (حماس)، في حين يعتقد 24% من الإسرائيليين أن الحرب ستنتهي بالقضاء على الحركة.
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