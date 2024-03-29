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اصطدام مركبة في عمود بعد صرح الشهيد والسير تحذر

3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية السائقين، خلال القيادة على طريق ما بعد صرح الشهيد باتجاه جسر الشفاء، إثر اصطدام مركبة في عامود إشارة المشاة.
وقالت الإدارة، إن المجموعات في الموقع، داعية السائقين إلى الحذر وعدم تجمهر الفضوليين لحين رفع العوائق.














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