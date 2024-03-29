اصطدام مركبة في عمود بعد صرح الشهيد والسير تحذر
التاريخ
3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية السائقين، خلال القيادة على طريق ما بعد صرح الشهيد باتجاه جسر الشفاء، إثر اصطدام مركبة في عامود إشارة المشاة.
وقالت الإدارة، إن المجموعات في الموقع، داعية السائقين إلى الحذر وعدم تجمهر الفضوليين لحين رفع العوائق.
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