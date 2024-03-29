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7870 معتقلا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

3/29/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم، الجمعة، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم امرأة وأطفال بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عمليات الاعتقال تركزت في القدس المحتلة بعد توجه الآلاف لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية.
ولفت إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7870، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
وذكر أن "حملات الاعتقالات المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا والإبادة المستمرة في غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وبشكل غير مسبوق".













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