7870 معتقلا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم، الجمعة، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم امرأة وأطفال بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عمليات الاعتقال تركزت في القدس المحتلة بعد توجه الآلاف لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية.
ولفت إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7870، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
وذكر أن "حملات الاعتقالات المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا والإبادة المستمرة في غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وبشكل غير مسبوق".
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