انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News)انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 1.46 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2458 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 ملايين دينار مقارنة مع 3.2 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 15.5 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.3 مليون دينار، مقارنة مع 15.8 مليون دينار للأسبوع السابق.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 13.1 مليون سهم، نفذت من خلال 9046 صفقة.