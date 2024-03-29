روسيا: تخفيض إنتاج النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أنها قررت تخفيض إنتاج النفط في الربع الثاني من العام الحالي، لتقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع دول أخرى أعضاء في منظمة "أوبك+".
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال مؤتمر صحفي: "إن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها في إجمالي إنتاج روسيا من النفط".
وأعلنت روسيا، في وقت سابق من الشهر الحالي، تخفيض صادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل يوميا، خلال الربع الثاني، بالتنسيق مع بعض الدول في "أوبك+".
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