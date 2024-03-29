روسيا: تخفيض إنتاج النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أنها قررت تخفيض إنتاج النفط في الربع الثاني من العام الحالي، لتقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع دول أخرى أعضاء في منظمة "أوبك+".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال مؤتمر صحفي: "إن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها في إجمالي إنتاج روسيا من النفط".



وأعلنت روسيا، في وقت سابق من الشهر الحالي، تخفيض صادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل يوميا، خلال الربع الثاني، بالتنسيق مع بعض الدول في "أوبك+".