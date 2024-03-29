ضبط 350 كيلو غراما من الحشيش حاول 6 متهمين إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر

MENAFN - Al-Anbaa) تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة حاول 6 متهمين ادخالها البلاد عن طريق البحر.

وتفاصيل الواقعة تعود الى أنه وأثناء تكثيف عمليات البحث والتحري حول مروجي وتجار السموم، تم التوصل الى معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ادخال كمية كبيرة من المواد المخدرة الى البلاد عن طريق البحر، وفور رصد المركب، تم ضبطه والعثور على (13) حقيبة وبداخلها نحو (350) كيلو غراماً من الحشيش حاول (6) متهمين تهريبها عبر المياه الإقليمية الكويتية.

وجار إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية

بحقهم.