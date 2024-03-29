ضبط 350 كيلو غراما من الحشيش حاول 6 متهمين إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر

(MENAFN
- Al-Anbaa) تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة حاول 6 متهمين ادخالها البلاد عن طريق البحر.
وتفاصيل الواقعة تعود الى أنه وأثناء تكثيف عمليات البحث والتحري حول مروجي وتجار السموم، تم التوصل الى معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ادخال كمية كبيرة من المواد المخدرة الى البلاد عن طريق البحر، وفور رصد المركب، تم ضبطه والعثور على (13) حقيبة وبداخلها نحو (350) كيلو غراماً من الحشيش حاول (6) متهمين تهريبها عبر المياه الإقليمية الكويتية.
وجار إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية
بحقهم.
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