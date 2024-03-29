غداً.. 119 جواداً من 15 دولة يتنافسون في كأس دبي العالمي

تنطلق غداً السبت النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي 2024، سباق الخيول العريق، والذي يشارك فيها 119 جوادا من نخبة خيول العالم من 15 دولة، يتنافسون في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزهم المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس التاسع "كأس دبي العالمي".

وتشارك في الأمسية العالمية، نخبة من خيول العالم من بينهم 33 فائزا بسباقات الفئة الأولى، في كبرى بطولات العالم، علاوة على 5 خيول من حملة الألقاب في كأس دبي العالمي الموسم الماضي.

وتعد هذه النسخة الثانية للكأس التي تقام تزامنا مع شهر رمضان المبارك، بعد نسخة العام الماضي 2023، والتي حققت نجاحا كبيرا بفضل جهود نادي دبي لسباق الخيل، الذي سعى إلى تقديم نموذج لتنظيم متميز في الشهر الكريم، يعكس الثقافة الإسلامية وكرم الضيافة، وهو ما لقى استحسانا كبيرا يسعى إلى تكراره وبصورة أكبر في النسخة الجديدة.

وسيتمكن المشاهدون في 150 دولة من متابعة الحدث على الهواء عبر 40 شبكة تلفزيونية ناقلة لأمسية كأس دبي العالمي.

وأعد نادي دبي لسباق الخيل احتفالية كبرى، يسعى من خلالها إلى كسر الرقم القياسي العالمي، في الحفل الختامي عبر استخدام 4000 طائرة "درون" من أحدث الطائرات المسيرة المتخصصة في تقديم عروض "بايروتكنيك" فريدة من نوعها.

ويتزامن ذلك مع مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، وفي نهاية الأمسية تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة "600 واط" ستشكل اتصالا قويا بالكون، مع 12 عرضا بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.

وتضم الأمسية 9 أشواط من بينهم 6 من سباقات الفئة الأولى، وستكون البداية مع الشوط الافتتاحي "دبي كحيلة كلاسيك" المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، الذي يشارك فيه 13 خيلا، ويبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار.

ويخصص الشوط الثاني "جودولفين مايل" للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 1600 متر رملي، والذي يشارك فيه 13 خيلا ويبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار.

والشوط الثالث "كأس دبي الذهبي" للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 3200 متر عشبي، ويشارك فيه 16 خيلا، بإجمالي جوائز مليون دولار.

والشوط الرابع "القوز سبرنت" (جروب 1) أحد سباقات السرعة، لمسافة 1200 متر عشبي، ويشارك فيه 12 خيلا وتبلغ قيمة جوائزه المالية 1.5 مليون دولار.

والشوط الخامس "ديربي الإمارات" للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 1900 متر رملي، يشارك فيه 11 خيلا، وتبلغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار.

والشوط السادس "دبي جولدن شاهين" أحد سباقات السرعة "جروب 1" لمسافة 1200 متر رملي، ويشارك فيه 14 خيلا، وتبلغ قيمة جوائزه مليوني دولار.

والشوط السابع "دبي تيرف" للخيول المهجنة الأصيلة، "جروب 1"، لمسافة 1800 متر عشبي، ويشارك فيه 16 خيلا، وتبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار.

أما الشوط الثامن "دبي شيما كلاسيك" فقد تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة (جروب 1)، لمسافة 2410 أمتار عشبي، يشارك فيه 12 خيلا ويبلغ إجمالي جوائزه 6 ملايين دولار.

وسيكون الشوط التاسع الرئيس "كأس دبي العالمي"، برعاية طيران الإمارات، مخصصا للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1"، لمسافة 2000 متر رملي، الأقوى على ساحة المضامير الترابية في العالم، ويشارك فيه 12 خيلا من 6 دول هي، الإمارات واليابان والسعودية، والولايات المتحدة، وليبيا وكازاخستان.

ويتقدم الجياد المتنافسة في الشوط الرئيس الياباني"أوشبا تيسورو" المدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي، في مواجهة قوية مع "سنيور بسكادور"، الفائز بكأس السعودية، وكذلك "ديرما سوتوجاكي" وصيف كأس بريدرز كب، وكذلك الجواد الإماراتي "كلابتون"، بشعار «آر آر آر» للسباقات، الجواد الأمريكي «نيوجيت»، والكازخستاني "كبيرخان" والجواد الليبي "ميليتري لو".

من جهته أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي الذي ظهر على أرض الواقع عام 1996، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إطلاق منصة قوية لأرفع السباقات في المنطقة والعالم في تجمع استثنائي قادر على الصمود والتغلب على مختلف التحديات وحجز موقع ضمن صفوة السباقات العالمية.

وقال : منذ انطلاقته الأولى، ظل كأس دبي العالمي وباستمرار وجهة لأفضل المواهب من الخيول والقائمين عليها من ملاك ومدربين وفرسان، فضلا عن كبريات المؤسسات الإعلامية حول العالم، ويسعدنا هذا العام استدامة القدرة الاستقطابية للحدث بشكل يفوق التوقعات، واستضافة مواجهات مثيرة بين مجموعة من الأسماء العالمية والنجوم الصاعدة في مواجهتها.

وأضاف : نسخة هذا العام هي الثامنة والعشرون لهذه الأمسية الرائعة، ونشعر بالبهجة والاعتزاز لاستقبال هذا العدد الكبير من الزوار الدوليين في هذا اليوم الهام في رزنامة الأحداث العالمية للسباقات، وفي موازاة ذلك حرصنا على استكمال الأمسية بتوفير مستويات رفيعة من الفقرات الترفيهية، والضيافة الفاخرة، والمسابقات المتنوعة، ومعايشة الأجواء الرمضانية الملهمة.

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