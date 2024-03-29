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شرطة دبي تحافظ على لقب سلة الكراسي بدورة ند الشبا الرياضية

3/29/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ فريق شرطة دبي على لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، للعام الثاني على التوالي، بدورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي بنتيجة 61-60 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الخميس على الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

كما حصل فريق مركز دبي لخدمات الإسعاف على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 43 – 32.

وأقامت اللجنة المنظمة أمس حفلا لتكريم الفائزين في بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة وسباق الدراجات الهوائية والجري وتحدي الموانع.

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