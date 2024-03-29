ميسي يتصدر قائمة أفضل لاعب في التاريخ ورونالدو في المركز العاشر!



أثارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، الكثير من الجدل، حول أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بسبب اختيارات مفاجئة في القائمة.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، قائمة أفضل اللاعبين عبر التاريخ، في التقرير الذي نشره الصحفي أوليفر هولت.

وأضافت الصحيفة أن قيادة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 2022، أدى إلى إزالة الشك بأنه أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، وفقاً لروسيا اليوم.

لكن الغريب أن صاحب التقرير وضع غريمه التقليدي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في المرتبة العاشرة بالقائمة بعد أسماء مفاجئة.

وأثار احتلال كريستيانو رونالدو للمركز الأخير في قائمة أفضل 10 لاعبين، جدلا واسعا بين الجماهير، خاصة أنه الهداف التاريخي لكرة القدم والهداف التاريخي للبطولة الأعرق دوري أبطال أوروبا.

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة "ديلي ميل" عن ذلك التقرير هو "كريستيانو رونالدو.. أنظر بعيدا الآن".

وفي الوقت الذي اعتذر فيه صاحب التقرير لأسماء عديدة مثل جيانفرانكو زولا ولويس سواريز وغابرييل باتيستوتا ومايكل أوين وسيرخيو أغويرو وغيرهم لعدم وجودهم في قائمة أفضل 100 لاعب، إلا أنه لم يفعل الأمر نفسه مع الأسطورة البرتغالية.

وأوضح أوليفر هولت: "بالمناسبة، لن أعتذر عن كون كريستيانو رونالدو في المركز العاشر، لا أرى أن هذا مثير للجدل، رونالدو هو ثاني أفضل لاعب في جيله بعد ليونيل ميسي، أعتقد أن معظم مشجعي كرة القدم يقبلون ذلك، وهذه القائمة مستمدة من أجيال عديدة".

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم وفقا لـ"ديلي ميل":

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

2- البرازيلي بيليه

3- الأرجنتين دييغو مارادونا

4- الهولندي يوهان كرويف

5- الفرنسي زين الدين زيدان

6- الإسباني ألفريد دي ستيفانو

7- البرازيلي رونالدو نازاريو

8- البرازيلي غارينتشيا

9- البرازيلي زيكو

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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