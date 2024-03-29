كأس دبي العالمي 2024 .. بداية بلا خط نهاية في مضمار التميّز

العالم على موعد مع دبي، ودبي على موعد مع العالم غداً في نقطة التقاء الشرق بالغرب... الشمال بالجنوب.. فهكذا كانت الفكرة، وهكذا جاء التطبيق مع "كأس دبي العالمي"، فمنذ انطلاقته القوية قبيل نهاية الألفية الثانية، دخلت به ومعه هذه الرياضة الألفية الثالثة، انطلاقاً من مضمار ند الشبا في عام 96 من القرن الماضي، وصولاً إلى أيقونة المضامير العالمية "ميدان"، في نسخته الثامنة والعشرين، وفي ليلة تمتد في مضارب العرب على في المدينة التي لا تنام، هي الأسرع نمواً والأكثر تطوراً في عالم اليوم..

إنها الليلة الكبيرة للقاء الكبار.

دبي ودولة الإمارات هي المنارة ونقطة الالتقاء التي تشكل مع الحواضر الخليجية الشقيقة، الحاضنة التي أعادت الخيل إلى مرابطها العربية.. ففي بطولة البحرين الدولية التي يستضيفها مضمار راشد في المنامة في نوفمبر، يذهب العالم إلى هناك، ويعود إلى دبي لمواصلة كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يمتد من أواخر أكتوبر، ثم يتوجه الركب إلى الدوحة في شهر فبراير وتحديدا إلى مضمار الريان للمشاركة في مهرجان سمو أمير قطر، ويعود إلى دبي لتكملة ما بدأوه، قبل أن يختتموا جولتهم الخليجية في ميدان الملك عبد العزيز بالرياض وكأس السعودية، لتبدأ الاستعدادات بالتحضير لكأس دبي العالمي..

بنية تحتية للاستضافة العالمية

بموقعها الجغرافي المتميز، وانفتاحها على الحضارات والشعوب، اغتنمت دبي مزايا عديدة سخرتها في خوض سباق التميز في مجالات السفر والضيافة والتجارة، فـانطلقت "طيران الإمارات" راعية اللقب في كأس دبي العالمي منذ البداية لتربط العالم القديم بالجديد، والبعيد بالقريب، لتصبح أول نقطة يلتقي فيها الجميع، وينطلق منها الجميع، ولديها طيران خاص للخيول من خلال (جناح) إمعانا في ضمان سلامتها، فأصبحت قيمة مضافة إلى البنية التحتية القوية التي جعلت من دبي المدينة الأولى عالميا في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تميز خدماتها الحيوية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وعملت على تطوير قدراتها في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة كما عنيت بتوفير أفضل خدمات الاتصالات والربط الرقمي، لتصبح في مقدمة المدن الذكية. ولكل تلك الأسباب، أصبحت دبي تنتظر العالم، وهي جاهزة لاستقباله بفنادقها الراقية ومزاراتها السياحية المتميزة وشواطئها اللازوردية الساحرة..

الجمهور في القلب والعين..

أمسية كأس دبي العالمي غداً السبت ستكون حافلة بالإثارة والمفاجآت، وللجمهور المحلي والعالمي أن يتوقع شيئاً لم يره من قبل على أرض المضمار، وجنباته وسمائه، إذ استعد لاستقبال عشرات الآلف من الجماهير، عملا بمبدأ أن الجميع فائزون!

فالأجواء العائلية في شهر رمضان الكريم، تمتزج بالإثارة والدهشة والمنافسة التي تحبس الأنفاس، في وجود أفضل الخيول العالمية على الأرضيتين الرملية والعشبية، ولمسافات تمتد من 1200 متر وحتى 3200 متر. كما أن كرم الضيافة وروعة المكان التي توفر الإحساس بالراحة والطمأنينة والسعادة النفسية والروحية، ستكون ممزوجة بمكاسب مالية ضخمة، تسعد الحاضرين، وتملأ قلوبهم فرحا.

اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي رصدت قرابة 400 ألف درهم جوائز لترشيحات الجمهور، و200 ألف درهم لمسابقات ستيل ستيكس، وجوائز أخرى لأجمل ابتسامة، وأفضل الخيل مظهراً، وسيارة لصاحب الحظ السعيد، وغيرها من الجوائز، فيما يتقاسم أهل الخيل 30.5 مليون دولار، مع مكافآت تشجيعية لخيول الكرنفال بقيمة إجمالية تصل الى 4 ملايين دولار.

راشد بن دلموك: منصة لاختبار أفضل المواهب والأبطال

قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "نشعر بحماس كبير لأمسية كأس دبي العالمي 2024 ضمن النسخة 28 لهذا الحدث العملاق، حيث تتنافس خيول من 14 دولة في السباقات التسعة خلال الأمسية، ما اجتذب اهتماماً اعلامياً عالمياً، وقد تلقينا أكثر من 400 طلب تغطية إعلامية مما يدل على القيمة الكبيرة للحدث وسط محبي السباقات في العالم".

وأرجع النجاح الكبير الذي يشهده الحدث اليوم إلى رؤية صاحب فكرة إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كان لرعاية سموه وتشجيعه كبير الأثر في تحقيق هذه المكانة التي يتمتع بها الحدث اليوم بين أهم وأبرز سباقات الخيل على مستوى العالم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "يجسّد كأس دبي العالمي، الذي ابتكره وأطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 1996، رؤية سموه في إنشاء منصة قوية لأعلى مستويات الجودة في السباقات سواء في المنطقة أو حول العالم؛ وظل الحدث يجمع أفضل المواهب الناشئة والأبطال الراسخين، ما يعلي من مستوى الإثارة والحيوية اللازمة للسباقات".

وأضاف: "نتوقع في نادي دبي لسباق الخيل أن يكون سباقاً شديد التنافسية ونتقدم بالشكر لجميع الفرسان والمدربين والمُلّاك الذين أقدموا على التحدي هذا العام ونتمنى لجميع الزوار تجربة ممتعة في مضمار ميدان".

من يصل أولاً إلى خط النهاية في سباق النخبة؟؟

وسوف ينطلق الشوط الأول في تمام الساعة 3.30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة (11:30 بتوقيت غرينتش)، وهو سباق دبي كحيلة كلاسيك (فئة1) برعاية "وَن زعبيل" للخيول العربية الأصيلة لمسافة الميل وربع الميل (رملي)، ويتطلع فيه الجواد بركة للتقدم خطوة إلى الأمام في غياب حامل اللقب الجواد حيان، ولكن الأنظار ستكون متجهة إلى ثنائي الخالدية عسفان وتلال، وتألقهما في مهرجان كأس السعودية لا يحتاج إلى دليل.

في سباق جودلفين مايل (فئة2) (رملي)، برعاية "إعمار"، لمسافة الميل، يعود حامل اللقب أيسوليت للدفاع عن لقبه، وسط إحساس قوي بقدرته على تحقيق النصر.. غير أن القادم من السعودية "سعودي كراون" يبدو الخطر الداهم في هذا السباق، ومع ذلك فإن جودة بقية المشاركين تبقي على اللقب مفتوحاً للكل.

وفي سباق "دبي غولد كب" برعاية الطاير للسيارات، فإن صاحب الأرض والجمهور الجواد سيسكاني، أقرب من غيره إلى خط النهاية، بعد خسارته الموجعة من الغائب عن الحضور، الجواد الآيرلندي بروم في النسخة الماضية من سباق التحمل دبي غولد كب (فئة2) لمسافة 3200 متر (عشبي)، والخطورة من الفائز بالسعودية تاور أوف لندن لاسطبلات بالي دويل الايرلندية.

وفي سباق السرعة، "القوز سبرنت" فئة1 (عشبي)، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، تتحفز مهرة جودلفين ستار أوف ميستري لمقارعة حامل اللقب الجواد دانية، في مواجهة لن تكون باردة على الإطلاق بحضور دولي.

الشوط الخامس، "داربي الإمارات" فئة 2 لمسافة 1900 متر (رملي) برعاية اتلانتس ذا رويال، الذي يغيب عنه حامل اللقب بحكم القانون (لخيول الثلاث سنوات فقط)، يدور الحديث حول المهر الياباني فور إيفر يونغ، بطل الديربي السعودي، وكذلك ممثل بالي دويل أيضا.

"نخيل" هي الراعي الرسمي لسباق "دبي غولدن شاهين" لمسافة 1200 متر

فئة1 (رملي)، الذي يتحفز فيه حامل اللقب سيبيليس، لمواجهة أي تهديد لعرشه، لا سيما من بطل الرياضة للسرعة الياباني ريميك.

وفي أسخن الأشواط، "دبي تيرف" فئة1 لمسافة 1800 متر (عشبي)، برعاية موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، فإن لورد نورث يبدو أشد تصميماً على عدم التنازل عن عرشه وتحقيق فوز رابع على التوالي غير مسبوق، ولكن السباق اجتذب منافسين من اليابان وبريطانيا وايرلندا وجودلفين.

بتقاعد حامل لقب لونجين دبي شيماء كلاسيك فئة1 لمسافة الميل ونصف الميل (عشبي)، الأسطورة إيكونوكس، تتصاعد الخلافات حول وريثه الشرعي ما بين ريبيلز رومانس، وبطل الداربي اوغست رودان بطل بريدرز كبن، والمهرة المتألقة في التاج الثلاثي اليابانية ليبرتي ايلاند.

المواجهة الكبرى بين القوى العظمي للسباقات تتجسد في شوط كأس دبي العالمي فئة1 برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر رملي حيث تشتد حدة المنافسة بين حامل اللقب الياباني اوشبا تيسورو، وصديقه اللدود سينور بسكادور، الذي غدر به في كأس السعودية، لكن هناك من يتربص بهما سويا، كبير خان، الذي يريد أن يبدأ كبيراً في مشاركته الأولى، وتتعقد الصورة بوجود بطل داربي الإمارات ديرما سوتاجاكي، ونيو غيت القادم من أمريكا، وآخرون من السعودية والإمارات لكل منهم طموح مشروع في لقب الـ 12 مليون دولار.

فلمن تكون الغلبة؟ خلاصة القول أن الشوط سوف ينطلق في 8.35 مساء ثم يسدل الستار على أقوى البطولات بأروع ختام..

40 شبكة تلفزيونية

وسيتمكن المشاهدون في 150 دولة في قارات العالم الست من متابعة الحدث على الهواء مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية ناقلة لأمسية كأس دبي العالمي 2024 التي تبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار.

الظهور الأول للجواد كبيرخان بطل سباق تحدي آل مكتوم في يناير الماضي بعث بأكثر من رسالة، أهمها أن دولة في حجم كازاخستان دخلت إلى صلب المعركة، وأن التحدي القادم سيشمل أركان المعمورة الأربعة!! ما دفع قناة كازاسبورت (Qazsport) الرياضية الرائدة لإعلان نقلها للسباق من داخل مضمار ميدان، استجابة لرغبة جماهير تلك الدولة العريقة!

ونجح نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج (RMG) ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media)، في التعاقد مع أكبر الأسماء في مجال النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية، وستقوم

(RMG) أيضاً بالتعاون مع Timeline TV بتقديم كل خدمات التغطية الإعلامية لنادي دبي لسباق الخيل، ويشمل ذلك برنامج (World Feed programme) الذي يقدمه نك لوك أحد أبرز مقدمي سباقات الخيل.

قادمون جدد

ومن الشبكات الإعلامية التي تشارك لأول مرة في نقل الحدث، القناة السعودية الرياضية، التي ستكون بجانب قنوات دبي ريسنغ وياس، بالإضافة للقنوات العالمية مثل فوكس سبورت وستار بلس وإي إس بي إن وسوبر سبورت وفيابلاي، كما تقوم منصة شاهد - إحدى العلامات التابعة لمجموعة "إم بي سي" ببث وقائع أمسية كأس دبي العالمي مباشرة لقاعدتها الكبيرة من المشاهدين على نطاق العالم العربي وأوروبا، وتقدم المنصة فيديو عند الطلب للمرة الأولى في العالم العربي.. كما تقوم بالتغطية منصة "يورو فيشن سبورت".



مسك الختام.. يتحدى الأرقام القياسية!!

وعد المنظمون جماهير ميدان بحفل ختام لم يشهدوا مثله من قبل.. حيث سيتم استخدام أحدث طائرات (الدرون)، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة درون متخصصة في تقديم عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، ضمن تجربة طيران مثيرة للإعجاب.





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