قيمة ميسي السوقية تتراجع مع إنتر ميامي



شهدت القيمة السوقية لليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي تراجعاً كبيراً في الفترة الماضية، بعد الإصابات التي لاحقته بشكل متتال هذا الموسم.

وخاض اللاعب البالغ 36 عاما، مع الفريق الأمريكي في الموسم الحالي أول ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف ولكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، في شهر نوفمبر الماضي كانت قيمة ميسي السوقية 35 مليون يورو، ولكنها انخفضت الآن إلى 30 مليون يورو.

وأوضح دومينيك بيكر، مسؤول البيانات في الموقع عن قارة أمريكا الشمالية: "يظل ميسي هو نجم الدوري الأمريكي، وبالرغم من عمره لا يزال واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في الكوكب".

وتابع: "عامل العمر مهم بالنسبة لميسي، لقد عانى بشكل متزايد من الإصابات، وكان من المستحيل تجنب خفض قيمته السوقية"، وفقاً لروسيا اليوم.

وكشف ميسي خلال ظهوره الأخير في بودكاست big time مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة عن قراره بشأن اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة،

حيث قال:"عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر، وإذا كنت أشعر أنني بخير سأحاول الاستمرار دائما في المنافسة لأن هذا هو ما أحبه وما أجيده".

يذكر أن إنتر ميامي، يستعد لمواجهة نيويورك سيتي، مساء السبت القادم في الجولة السابعة من الدوري الأمريكي، الذي يحتل فيه فريق ميسي المركز الثاني بعشر نقاط.

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