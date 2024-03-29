أبوظبي للألعاب الحكومية تتوج الفائزين في نسختها الثانية

اختتمت مساء أمس الخميس فعاليات ومنافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، احتفالا بشهر رمضان الكريم، وتعزيزا للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي، ونشرا للرياضة والتأكيد علي أهميتها في حماية المجتمع من العديد من الأمراض والظواهر والعادات السلبية.

واستضافت ملاعب أبوظبي سبورتس هب ومنتجع الفرسان وجزيرة الحديريات وحلبة مرسى ياس فعاليات البطولة، التي شاركت فيها أكثر من 40 جهة حكومية وأكثر من 2000 موظف وموظفة، وأقيمت من 13 إلى 28 مارس الحالي.

وتوج الفائزين سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس ابوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، في حفل أقيم في أبوظبي سبورتس هب بحضور ممثلي الجهات الحكومية، والفرق والأفراد الفائزين في 11 مسابقة هي كرة القدم – الرماية – بادل – اللياقة البدنية – الكرة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة – الشطرنج – الريشة الطائرة – الجري – الدراجات الهوائية.

وحصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على درع الجهة التي شاركت بأكبر عدد من الموظفين في مختلف المسابقات، فيما حصدت شرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي العام بعد فوزها بأكبر عدد من المسابقات.

وتُوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة.

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