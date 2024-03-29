آباء يخوضون معركة من أجل طفولة بلا هواتف ذكية

يشكّل سؤال الأبناء لذويهم "متى يمكنني الحصول على هاتف؟" لحظة يخشاها كثر من الأهل واستحقاقاً يفضلون تفاديه قدر الإمكان، لكنّ عدداً من الآباء في المملكة المتحدة قرروا التحرّك مدفوعين بقلقهم من تأثير هذه الأجهزة على الصغار.

بدأ الموضوع مع ديزي غرينويل، وهي صحافية وأم لثلاثة أولاد، عقب محادثة عادية أجرتها عند مدخل المدرسة مع والد تلميذ أخبرها بأنّ ابنه البالغ 11 عاماً يحوز هاتفاً، على غرار ثلث تلاميذ الصف.

وكتبت في منشور عبر منصة انستغرام في مطلع فبراير الفائت "إنّ هذه المحادثة أرعبتني. لا أريد أن أعطي ابنتي شيئاً أعرف أنه سيضر بصحتها الذهنية ويجعلها تابعة".

وأضافت المرأة المقيمة في وودبريدج (شرق إنكلترا) "أدرك من جهة ثانية أن الضغط لإعطائها هاتفا سيكون هائلاً إذا كان بقية تلاميذ صفها يحوزون هواتف".

وأثار منشور غرينويل موجة من ردود أفعال الآباء الذين أبدوا قلقاً من موضوع إعطاء أبنائهم أجهزة يخشون أن تعرّضهم للتنمر عبر الإنترنت والضغط الاجتماعي والمحتوى الضار.

وأطلقت غرينويل مع صديقتها كلير رينولدز حملة بعنوان "اتّحاد الآباء من أجل طفولة خالية من الهواتف الذكية".

وأحدثت دراسات وتجارب تطرق إليها آباء شعوراً بالخوف في ظل إلحاح الأطفال للحصول على هواتف.

وتقول غرينويل لوكالة فرانس برس إنها صدمت من دراسة أظهرت أن الطفل كلما حصل على هاتف محمول في وقت مبكر، تتأثر صحته الذهنية لاحقا بصورة أكبر.

ويشعر عدد كبير من الآباء أنهم عاجزون عن رفض إعطاء الهواتف لأولادهم.

"تأثير كرة الثلج"

وبات لدى جميع التلاميذ تقريباً هواتف محمولة وهم في سنّ 11 أو 12 عاماً، على ما قال وزير الدولة البريطاني لشؤون التعليم داميان هيندز أمام لجنة برلمانية في منتصف مارس.

وبعد الجدل الذي أثارته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنشأت ديزي غرينويل مجموعة عبر تطبيق واتساب وجمعت بسرعة عددا كبيرا من الآباء الذين يفكّرون بطريقة مماثلة وانتابهم ارتياح بعدما رأوا الآخرين يشعرون بالإحساس نفسه.

وأكدت أنّ الموضوع "كان له تأثير كرة الثلج".

وإلى جانب كلير رينولدز، شجعت على إنشاء مجموعات إقليمية. وبدأت تظهر مجموعات تجمع الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة في هذه المسألة كالمسوؤلين في المدارس.

ويبرز في إحدى المجموعات مدير شركة تكنولوجيا ومساعد لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

جيل قلق

وتظهر المخاوف الأبوية نفسها في كتاب عالم النفس الأميركي جوناثن هايت "ذي انكشس جنرايشن" الذي نُشر حديثا في المملكة المتحدة.

ويؤكد هايت أن "التحول الكامل للطفولة الذي حدث بين 2010 و2015" مع ظهور الهواتف الذكية أدى إلى "إعادة تشكيل كبير للطفولة".

ويرى أنّ ارتفاع الإصابات بالأمراض النفسية لدى الشباب يرتبط بالهواتف الذكية التي أصبحت منتشرة في كل مكان، ومراقبة البالغين المستمرة لصغار السنّ واختفاء بعض الحرية.

ويقول "كانت الأمور تشهد تحسّنا في مجال الصحة النفسية حتى بدأت تتدهور عام 2013. (...) ينبغي سحب الهواتف الذكية من حياة الأطفال".

ويوصي عالم النفس بحظر الهواتف قبل سن الرابعة عشر وشبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 16.

ويشير إلى ضرورة أن يعمل الوالدان معا لعدم الاستسلام عندما "يثير الطفل مشاعرهم" إزاء إخبارهم بأنه مستبعد من مجموعة أصدقائه لأنه الوحيد الذي لا يحوز هاتفا.

ويقول هايت "إنّ هذه الأمور صعبة على الوالدين. لكن في حال اتخذ الجميع أو نصفنا فقط قراراً موحداً، فسيصبح الموضوع سهلاً كثيراً لأبنائنا".