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توقعات بسقوط أمطار غداً على الإمارات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

3/29/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً غرباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:08، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17، والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 85 30

دبي 29 23 75 35

الشارقة 30 23 75 35

عجمان 29 22 75 35

أم القيوين 28 20 75 35

رأس الخيمة 30 20 70 35

الفجيرة 31 22 65 25

العـين 32 19 80 20

ليوا 31 19 85 20

الرويس 30 20 85 30

السلع 31 19 80 15

دلـمـا 27 22 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 80 45

أبو موسى 26 23 80 45.

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