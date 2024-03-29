مجلس السلامة البريطاني: بلدية دبي الأفضل في إدارة الصحة والسلامة المهنية

حصدت بلدية دبي، جائزة السلامة العالمية International Safety Award، إحدى فئات جوائز مجلس السلامة البريطاني British Safety Council لعام 2024، والتي يمنحها المجلس للمؤسسات التي تُطبق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، لضمان استدامة بيئة عمل صحية وآمنة، تحافظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاقدين والزوار، بما فيهم أصحاب الهمم، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات.

وتمثّل الجائزة ثمرة الجهود الرائدة لبلدية دبي في تعزيز أحد محاور خطتها الاستراتيجية متمثلة في بناء منظومة صحية وبيئية وغذائية مستدامة، تتوفر فيها أعلى معايير الصحة والسلامة العامة والمهنية وتضمن الحماية الاستباقية لأفراد المجتمع في الإمارة، بما يُجسّد رؤيتها «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، تعمل على جعل دبي أكثر جَودةً للحياة.

وجاء فوز البلدية بالمركز الأول من الجائزة، تقديراً لجهودها في إدارة منظومة الصحة والسلامة المهنية، بعد أن أظهرت التزاما بتطوير وتطبيق المعايير العالمية في الأنشطة والعمليات ضمن مواقع العمل التابعة لها، إضافة إلى جهودها في الحفاظ على استدامة الثقافة الإيجابية للسلامة من خلال تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات، وقياس مدى الجاهزية للطوارئ وتقييم المخاطر وكفاءة التحقيق في الحوادث والدروس المستفادة، فضلا عن الالتزام برعاية الصحة النفسية للموظفين وسلامة أصحاب الهمم، والالتزام بسلامة المتعاقدين طبقا لمنظومة الآيزو 45001.

كما نالت بلدية دبي المركز الثاني من الجائزة ذاتها عن مشروع "إدارة الصحة والسلامة المؤسسية في بلدية دبي"، والذي يُبين المرونة والتأثير الإيجابي لنظام الصحة والسلامة والبيئة المُطبق في البلدية والتحديث المستمر عليه، حيث أسهم المشروع في وضع إطار شامل لاحتياجات الصحة والسلامة المهنية لجميع الفئات الوظيفية، وتوضيح المتطلبات والاشتراطات اللازمة للمبادرات والأنشطة والعمليات المتعلقة بذلك المجال في جميع مواقع العمل.

يذكر أن بلدية دبي تلتزم بضمان توفير أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية المتقدمة ضمن مختلف مجالات العمل، ووفق أعلى المواصفات العالمية المتّبعة، عبر تطبيق منظومة متكاملة تشمل؛ التدقيق الدوري، وتقييم المخاطر، وتنفيذ خطط الطوارئ، وتقديم الورش التوعوية وغيرها، وذلك تكريساً لجهودها في حماية جميع فئات المجتمع من مخاطر الصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

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