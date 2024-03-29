مكتوم بن محمد: زايد علّمنا أن السعادة تكمن في العطاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- الذي قاد مسيرة الخير في الإمارات والعالم، علّمنا أن السعادة تكمن في العطاء .
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- الذي قاد مسيرة الخير في الإمارات والعالم، وعلّمنا أن السعادة تكمن في العطاء وأنّ مدرسة الخير والإحسان لا تعرف قيوداً ولا حدوداً".
وأضاف سموه " غرس فينا الشيخ زايد قيم العطاء وحصد الوفاء، وامتدّت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، وترك لنا إرثاً إنسانياً عظيماً نتباهى به بين الأمم. بصماته المحفورة في تاريخ العطاء الإنساني تنير الطريق وعلى خُطاه نكمل المسيرة".
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