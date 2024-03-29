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مكتوم بن محمد: زايد علّمنا أن السعادة تكمن في العطاء

3/29/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- الذي قاد مسيرة الخير في الإمارات والعالم، علّمنا أن السعادة تكمن في العطاء .

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- الذي قاد مسيرة الخير في الإمارات والعالم، وعلّمنا أن السعادة تكمن في العطاء وأنّ مدرسة الخير والإحسان لا تعرف قيوداً ولا حدوداً".

وأضاف سموه " غرس فينا الشيخ زايد قيم العطاء وحصد الوفاء، وامتدّت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، وترك لنا إرثاً إنسانياً عظيماً نتباهى به بين الأمم. بصماته المحفورة في تاريخ العطاء الإنساني تنير الطريق وعلى خُطاه نكمل المسيرة".

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