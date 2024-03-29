أحمد بن محمد: الإمارات تجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات تجدد العهد بمواصلة السير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-

في نشر الخير والعطاء.



وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني، تجدد دولة الإمارات العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء ... في هذا اليوم نستحضر سيرة الجود التي أمتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الملايين حول العالم".

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