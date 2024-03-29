أحمد بن محمد: الإمارات تجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات تجدد العهد بمواصلة السير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-
في نشر الخير والعطاء.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني، تجدد دولة الإمارات العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء ... في هذا اليوم نستحضر سيرة الجود التي أمتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الملايين حول العالم".
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