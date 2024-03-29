Friday, 29 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصور بن محمد: زايد زرع الخير في نفوس أبناء الإمارات

3/29/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي
أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-
زرع الخير في نفوس أبناء الإمارات.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر قيم البذل والعطاء التي زرعها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات .. وتجدد دولتنا في هذا اليوم العهد بأن تبقى منارةً للإنسانية والعطاء تزرع الأمل والخير حول العالم.".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29032024000110011019ID1108037573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث