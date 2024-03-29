منصور بن محمد: زايد زرع الخير في نفوس أبناء الإمارات

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي

أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-

زرع الخير في نفوس أبناء الإمارات.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر قيم البذل والعطاء التي زرعها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات .. وتجدد دولتنا في هذا اليوم العهد بأن تبقى منارةً للإنسانية والعطاء تزرع الأمل والخير حول العالم.".

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