منصور بن محمد: زايد زرع الخير في نفوس أبناء الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي
أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-
زرع الخير في نفوس أبناء الإمارات.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر قيم البذل والعطاء التي زرعها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات .. وتجدد دولتنا في هذا اليوم العهد بأن تبقى منارةً للإنسانية والعطاء تزرع الأمل والخير حول العالم.".
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