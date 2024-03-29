الإمارات والأردن تنفذان خامس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم

3" الإنسانية وتزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني ، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني خامس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث

بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الامارات 44 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

ويجسد يوم زايد للعمل الإنساني نهج الدولة الراسخ والمستدام في الخير والعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتعزز بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة ، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رائدة العمل الإنساني العالمي.

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