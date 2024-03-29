ما هي تداعيات إغلاق مرفأ بالتيمور على سلاسل الإمداد العالمية؟



أثار انهيار جسر تسبب بإغلاق مرفأ بالتيمور مخاوف بشأن التداعيات المحتملة للكارثة على سلاسل الإمداد العالمية.

وحذرت السلطات من أن "الطريق طويل" قبل إعادة فتح الميناء الكبير عقب انهيار جسر جراء اصطدام ناقلة حاويات به الأربعاء ما تسبب بإغلاق مدخل المرفأ.

في ما يلي لمحة لما يمكن أن يمثله ذلك للتجارة العالمية:

- ميناء رئيسي للسيارات -



بالتيمور من بين أكبر 20 مرفأ في الولايات المتحدة من حيث الحمولة وعدد الحاويات التي يمكن مناولتها، بحسب المكتب الأميركي لإحصاءات النقل.

العام الماضي عبرت في المرفأ 1,1 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما من الحاويات، وهو مقياس لحجم حاويات الشحن، في رقم قياسي.

ومثّلت واردات الحاويات عبر بالتيمور 2,1 بالمئة من إجمالي جميع الموانئ الأميركية، بحسب أليانز تريد.

وقال مدير معهد المعهد العالي للاقتصاد البحري بول توريه إن موقع المرفأ في عمق خليج تشيسابيك، يجعله "ميناءً أميركيا من الدرجة الثانية".

وأضاف أن الميناء يستقبل حركة الملاحة عبر المحيط الأطلسي، بما فيها السفن الصغيرة من شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى بعض خطوط الشحن من المحيط الهندي.

لكنه مركز رئيسي لقطاع السيارات.

واستقبلت محطات الميناء الخاصة والعامة 847,158 سيارة وشاحنة خفيفة العام الماضي، أي أكثر من أي ميناء أميركي للعام الثالث عشر على التوالي، وفقًا لأرقام ولاية ماريلاند.

واحتل المرفأ المركز الأول بالنسبة للآلات الزراعية وآلات البناء، وكذلك السكر والجبس المستورد، والمركز الثاني في صادرات الفحم.

- طرق بديلة -



قال عملاقا السيارات الألمانيان فولكسفاغن وبي إم دبليو إن أنشطتهما لم تتأثر إذ لا يزال باستطاعة السفن الوصول إلى مواقع مرافقهما.

من جهته قال المنافس الأمريكي فورد إنه وجد طرقا بديلة.

لكن القسم المخصص لمرسيدس بنز لم يعد بالإمكان الوصول إليه بحرا، إذ يقع خلف الجسر المنهار.

وقالت الشركة لوسائل إعلام ألمانية إنها تبحث عن طرق بديلة.

وقال باتريك ليبرهوف من مؤسسة إنفرتو للاستشارات في مذكرة إن "إغلاق مرفأ بالتيمور لن يكون له تأثير يذكر على التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف "في الربع الأخير من 2023، تم تحميل وتفريغ قرابة 260,000 حاوية ذات المقاييس التقليدية في المرفأ".

و"هذا الحجم يمكن تحويله إلى مرافئ مجاورة" مثل نيويورك ونورفولك وفرجينيا، كما قال.



التداعيات على الفحم والكوبالت





ويُتوقع أن يؤثر إغلاق الميناء بشكل أساسي على صادرات الولايات المتحدة من الفحم وواردات الكوبالت، بحسب وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني.

ولم يعد بالإمكان الوصول إلى جناحي "سي إس إكس كورتيس باي" و"كونسول مارين ترمينال" المخصصَين لصادرات الفحم، وفق الوكالة.

وأضافت ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع أن يعطل الحادث صادرات الفحم من بالتيمور لمدة 10 إلى 15 يومًا، لكن خبراء السوق أشاروا إلى أنه سيكون له "تداعيات محدودة على الأسعار وسط أسواق ذات مخزونات كافية".

وارتفعت صادرات الفحم من بالتيمور إلى 28 مليون طن قصير في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطلب المتزايد من آسيا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

و"حتى قبل إغلاق الميناء، كنا نتوقع نموًا أبطأ بكثير في إجمالي صادرات الفحم الأميركية في 2024، بنسبة واحد بالمئة فقط"، وفق إدارة المعلومات.



وأضافت أن "تعطل العمليات في بالتيمور قد يؤثر على حجم الصادرات هذا العام".

وكانت مخزونات الكوبالت في بالتيمور تشهد ضغوطا بسبب الطلب القوي على المعدن، وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة العالية التقنية.

كما تسببت الهجمات

على سفن في البحر الأحمر في تأخر الإمدادات، مع اضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسارات السفن إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول أفريقيا الجنوبية.

وبينما لن يكون لحادثة الجسر "تأثير يذكر" على المنتجات النفطية المكررة في الولايات المتحدة، إلا أن إمدادات وقود الشحن "قد تتقلص" على ساحل المحيط الأطلسي مع تزود السفن بالوقود خارج بالتيمور، وفق ستاندر آند بورز.





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