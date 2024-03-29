منصور بن زايد: إطلاق رئيس الدولة مبادرة «إرث زايد الإنساني» استمرار لنهجه وترسيخ لقيمه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن
إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مبادرة «إرث زايد الإنساني» استمرار لنهجه وترسيخ لقيمه.
وقال سموه
عبر حسابه على
منصة «إكس»:
" في "يوم زايد للعمل الإنساني".. والذكرى العشرين لرحيله تواصل الإمارات التزامها بالإرث الإنساني الثري للشيخ زايد "رحمه الله" في العطاء ومد يد العون لكل محتاج ما جعلها رمزاً للخير والتضامن وأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المستوى العالمي.. ويأتي إطلاق رئيس الدولة اليوم "مبادرة إرث زايد الإنساني" استمراراً لنهجه وترسيخاً لقيمه..نسأل الله تعالى أن يرحم الوالد الشيخ زايد جزاء ما قدمه إلى المحتاجين في العالم وما تركه من أثر طيب ونهج إنساني نبيل نسير على خطاه".
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