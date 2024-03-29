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منصور بن زايد: إطلاق رئيس الدولة مبادرة «إرث زايد الإنساني» استمرار لنهجه وترسيخ لقيمه

3/29/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن
إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مبادرة «إرث زايد الإنساني» استمرار لنهجه وترسيخ لقيمه.

وقال سموه
عبر حسابه على
منصة «إكس»:
" في "يوم زايد للعمل الإنساني".. والذكرى العشرين لرحيله تواصل الإمارات التزامها بالإرث الإنساني الثري للشيخ زايد "رحمه الله" في العطاء ومد يد العون لكل محتاج ما جعلها رمزاً للخير والتضامن وأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المستوى العالمي.. ويأتي إطلاق رئيس الدولة اليوم "مبادرة إرث زايد الإنساني" استمراراً لنهجه وترسيخاً لقيمه..نسأل الله تعالى أن يرحم الوالد الشيخ زايد جزاء ما قدمه إلى المحتاجين في العالم وما تركه من أثر طيب ونهج إنساني نبيل نسير على خطاه".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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