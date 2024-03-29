شرطة أبوظبي تنفي تغيير السرعات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي

نفت شرطة أبوظبي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي "المفرق - الغويفات" وأن سرعة الشارع

160 كم/ ساعة .

وأكدت الشرطة في حسابها منصة "إكس" على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات داعية أفراد المجتمع إلى تجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية.





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