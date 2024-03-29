شرطة أبوظبي تنفي تغيير السرعات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفت شرطة أبوظبي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي "المفرق - الغويفات" وأن سرعة الشارع
160 كم/ ساعة .
وأكدت الشرطة في حسابها منصة "إكس" على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات داعية أفراد المجتمع إلى تجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية.
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