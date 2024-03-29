نتانياهو يوافق على مواصلة المفاوضات بشأن هدنة في غزة

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر، اليوم، لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرّض لقصف متواصل، بينما يواجه سكّانه تهديداً بمجاعة وشيكة.

وبعد نحو ستة أشهر من بداية الحرب في غزة في أعقاب الهجوم الذي شنّته «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع المدمّر، ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً خلال 24 ساعة، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وفي حين بدا أن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصّل إلى هدنة وصلت إلى طريق مسدود، أفاد مكتب نتانياهو، بعد لقائه رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنه «وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً».

وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن من دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.

ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصّل إلى هدنة واحدة لمدّة أسبوع في نهاية نوفمبر، سمحت بالإفراج عن نحو مئة رهينة تمّ اختطافهم خلال هجوم السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.

وخُطف خلال هجوم حماس نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم.

وكانت إسرائيل تعهّدت، رداً على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1160 شخصاً، بالقضاء على حماس، وباشرت عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة أسفرت، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، عن مقتل 32623 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء. ووفق الأمم المتحدة، يواجه سكّان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون شخص خطر المجاعة.

ولخّص صندوق الأغذية العالمي، عبر منصة «إكس»، الوضع بقوله: «ما من مكان آخر في العالم يواجه فيه هذا العدد الكبير من الناس خطر المجاعة الوشيك».

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