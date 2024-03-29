محمد بن راشد مستذكراً زايد الخير: باقٍ معنا بخيره .. حاضر معانا بعطائه

(MENAFN
- Al-Bayan)
استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وكتب سموه في تدوينة: "باقٍ معنا بخيره .. حاضر معانا بعطائه .. لم يغادرنا .. وكيف يغادر من بنى للخير دولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".
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