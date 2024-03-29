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محمد بن راشد مستذكراً زايد الخير: باقٍ معنا بخيره .. حاضر معانا بعطائه

3/29/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وكتب سموه في تدوينة: "باقٍ معنا بخيره .. حاضر معانا بعطائه .. لم يغادرنا .. وكيف يغادر من بنى للخير دولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".


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