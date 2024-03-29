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حمدان بن محمد: تعلمنا منذ الصغر أن زايد والخير قرينان والعطاء اسمه زايد

3/29/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-
والخير قرينان والعطاء اسمه زايد.

وقال سموه في حسابه على منصة
" إكس" : " في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان وفي كل يوم، ندعو بالرحمة لوالدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ... تعلمنا منذ الصغر أن زايد والخير قرينان وأن العطاء اسمه زايد وأن غرسه الطيب أثمر مشاريع ومبادرات خيرية وإنسانية طالت الملايين من مختلف دول العالم".

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