«شراع» يطلق «مراكز التميز» لدعم النمو والابتكار في 4 قطاعات

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مبادرة «مراكز التميز» لإعادة تعريف مشهد النمو والابتكار الريادي في أربعة قطاعات رئيسة تركز على المستقبل هي، التصنيع والتكنولوجيا التعليمية والصناعات الإبداعية والاستدامة.

وستعمل مراكز التميز الأربعة على تمكين الشركات الناشئة ومساعدتها على قيادة عملية النمو والتطوير في هذه القطاعات الرئيسة من خلال تعزيز شراكات استراتيجية مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، وتعمل المراكز على تسهيل الوصول إلى الأسواق والتقييمات المؤثرة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز نظام دعم الشركات الناشئة وتحفيز المنظومة الريادية الحيوية التي تركز على المستقبل في إمارة الشارقة.

وجاء الإعلان عن المبادرة رسمياً خلال المجلس الرمضاني 2024، الحدث السنوي الذي ينظمه هذا العام كل من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار: «الابتكار من أجل التأثير»، ويقام المجلس برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ويوفر منصة لتسهيل الحوار والتعاون حول مجموعة من الموضوعات المتنوعة المتعلقة بالمنظومة الريادية.

تمكين

وأعلنت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عن إطلاق مراكز التميز كشهادة على التزام «شراع» الراسخ بدفع عجلة التحول المؤثر، قائلة: «تماشياً مع رؤية وأهداف دولة الإمارات وإمارة الشارقة، نهدف إلى ترسيخ الاستدامة كركيزة أساسية في مجال ريادة الأعمال، وكقوة دينامية تدفع عجلة الاقتصادات الوطنية، حيث تسعى مراكز التميز إلى أن تحفيز عملية تمكين المؤسسين، ورعاية الابتكار، وتوفير الموارد اللازمة لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، ولهذا ندعو رواد الأعمال الطموحين إلى الاستفادة من هذه المنصة الفريدة والفرص المتنوعة التي تقدمها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتعزيز مهاراتهم في ريادة الأعمال».



قطاعات

ويشمل نطاق مراكز التميز دعم وإثراء تجربة الشركات الناشئة في مجال التصنيع، بهدف تحقيق التقدم التكنولوجي وتعزيز الكفاءة، أما في قطاع التكنولوجيا التعليمية، فتركز على التحول التعليمي وحلول التعلم الرقمي، في حين تشجع المشاريع الفنية والإعلامية الرقمية والاستدامة في قطاع الصناعات الإبداعية بهدف تعزيز التزام دولة الإمارات بمكافحة تغير المناخ، كما تستفيد المراكز من التجارب الغنية للخبراء، وتوظف خبرتهم في تقديم التوجيه والاستشارات لمؤسسي الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المؤسسية لدعم هذه الشركات الناشئة من خلال احتضان الحلول، وتنفيذ الاستراتيجيات، وتقديم العقود المدفوعة، ليسهم هذا النهج في تمكين المؤسسين من مواجهة التحديات بشكل فعال والتغلب عليها بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص.

وفي كل قطاع، تم تصميم ثلاثة مجالات لتلبية احتياجات وتحقيق إنجازات محددة، حيث يحرص مجال «حاضنات الأعمال» على تعزيز تفاعل رواد الأعمال في أنشطة متنوعة، والاستفادة من برامج «شراع» الرائدة، مثل Startup Blueprint،Startup Dojo، وSharjah Startup Studio S3، لاحتضان ورعاية الأفكار الريادية ابتداءً من الفكرة وانتهاءً بتنفيذ المنتج أو الخدمة.

أعمال

ويركز مجال «النمو»، الذي يتماشى مع برامج مثل «تحدي بوابة الشارقة»، على توسيع نطاق الأعمال، وتعزيز الاستدامة، وتناول العقبات التي تعرقل التوسع، حيث يشمل التحدي سباق استعداد الشركات الناشئة Startup Readiness Sprint، وتدريب الأبطال Champion's Training، لتقديم التدريب للشركات الناشئة والمؤسسات، وتعزيز تعاونها في علاقات أكثر تأثيراً.

وفي مجال «الريادة الفكرية»، يشارك رواد الأعمال في المؤتمرات المحلية والدولية، موفراً لهم فرص التواصل مع الخبراء العالميين وتبادل المعرفة وتعزيز مشاريعهم الريادي، ومن خلال هذا القطاع، يلعب شراع دوراً رئيساً في تطوير المعرفة ضمن مشهد ريادة الأعمال عن طريق نشر بحوث علمية شاملة وتوفير نقاط البيانات لكل من القطاعات الرئيسة الأربعة.

شراكات

وأبرم «شراع» شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات المعنية الرئيسة لدعم مراكز التميز، تضمنت التعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، كشركاء في المراكز الأربعة.

ويعمل كل مركز مع نخبة من الشركاء، حيث يتعاون «مركز التصنيع» مع كل من «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، و«غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، و«مصرف الإمارات للتنمية» كشركاء التنفيذ، أما «مركز الصناعات الإبداعية» فيأتي بدعم «وزارة الثقافة»، في حين يحظى «مركز التكنولوجيا التعليمية» بدعم «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، فيما يحصل «مركز الاستدامة» على دعم «وزارة التغير المناخي والبيئة» و«مجموعة بيئة» و«مدينة الشارقة المستدامة».

ومن خلال التزام «شراع» بتعزيز التقدم المؤثر والمستدام، ستسهم في تشكيل منظومة ريادية حيوية مستعدة للمستقبل، ودفع عجلة النمو والابتكار والتعاون في المنطقة والعالم.