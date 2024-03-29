4.76 مليارات درهم توزيعات «بروج» عن 2023

أعلنت «بروج بي إل سي»، شركة البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 650 مليون دولار (2.37 مليار درهم، بواقع 7.94 فلوس للسهم الواحد) ضمن الأرباح المرحلية في عام 2023، ليصل إجمالي التوزيعات عن العام نفسه 1.3 مليار دولار (4.76 مليارات درهم)، بالإضافة إلى الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وأكدت الشركة خلال الاجتماع عزمها توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار (4.76 مليارات درهم) عن السنة المالية 2024، مما يؤكد التزامها بتحقيق قيمة متميزة للمساهمين ويُبرز قدرتها على مواجهة تحديات وظروف السوق.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة بروج: «حققت «بروج» أداءً استثنائياً في عام 2023 متفوقةً على نظرائها في القطاع ومؤكدةً مرونتها التشغيلية والمالية العالية، كما رسخت الشركة مكانتها كواحدة من أكثر منتجي البولي أوليفين ربحية وابتكاراً على مستوى العالم.

وتسعى «بروج» إلى تحقيق نمو متسارع محلياً ودولياً، ويعد مجمع «بروج 4» من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطط النمو المحلي للشركة، والذي سيضيف إيرادات تتراوح ما بين 1.5 و1.9 مليار دولار عند نقل ملكيته إلى شركة بروج وبدء تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية. وسيساهم هذا المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28%، مما سيجعل مجمع الإنتاج التابع لـ «بروج» في مدينة الرويس الصناعية، أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم».

مشروع جديد

وتابع الجابر: «ضمن سعينا المستمر لتحقيق المزيد من التقدم، يسرّني الإعلان عن وحدة الإيثيلين الثانية، والتي تمثّل مشروعاً جديداً سيمكّننا عند اكتماله بحلول عام 2028 من إحراز تقدم كبير على صعيد تنفيذ خططنا الهادفة إلى زيادة حجم إنتاجنا الإجمالي لمادتي الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 كيلو طن، ونتوقع مساهمة هذه التوسعة بإيرادات إضافية تتراوح بين 220 إلى 250 مليون دولار سنوياً. وعلى المستوى الدولي، وصلنا إلى مرحلة دراسة الجدوى لإحدى الفرص المهمة في آسيا والمحيط الهادئ».

وأضاف: «نحن على ثقة من قدرة «بروج» على المضي قدماً بنجاح وثبات خلال عام 2024 وما بعده، وتحقيق أفضل مستويات الأداء والنمو على مستوى السوق رغم التنافسية الشديدة التي يشهدها القطاع، مستندةً في ذلك إلى نموذج أعمال قوي، وتركيزها المستمر على الابتكار، وتوظيفها للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي».

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تعكس توزيعات الأرباح القوية لعام 2023 بإجمالي 1.3 مليار دولار نجاح استراتيجية أعمالنا وكفاءة ومرونة عملياتنا.

وبالرغم من تحديات السوق، أثمر تركيزنا على التميز التشغيلي والتجاري عن تحقيق أداء استثنائي مقارنة بنظرائنا على مستوى العالم. وأدى النجاح الكبير الذي حققناه في برنامج تعزيز القيمة إلى تحسين الإيرادات وزيادة الكفاءة في إدارة التكاليف في ظل انخفاض الأسعار عالمياً. وفي الوقت نفسه ننظر في تنفيذ مبادرات إضافية لتعزيز وضع التكلفة التنافسية الخاص بالشركة. ويبقى تحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا أولوية رئيسية لنا وهو ما سوف يلمسونه في شكل توزيعات مجزية ومنتظمة في السنوات القادمة».

أداء مالي قوي

واستطاعت «بروج» تقديم أداء استثنائي، حيث حققت أرباحاً صافية كبيرة بقيمة 1.0 مليار دولار في عام 2023. وحقق «برنامج تعزيز القيمة» الذي نفذته الشركة أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 607 ملايين دولار، ما يعادل نسبة 28% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2023، وتعد هذه النسبة الأعلى تأثيراً خلال عام واحد مقارنة بأية برامج تم الإعلان عنه من قبل نظيراتها.

كما سجلت الشركة أحجام مبيعات قياسية في البولي أوليفين وصلت إلى 5.1 ملايين طن، بفضل تحقيق معدلات استثنائية من الإنتاج واستخدام أصول رائدة على مستوى القطاع، مع إضافة 200,000 طن بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023.

ونتيجة لهذه المبادرات، تفوقت «بروج» على نظرائها الإقليميين والعالميين بعدما سجلت أحد أعلى هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في القطاع بنسبة 38%. ومن خلال الاستمرار في إدارة التكاليف بشكل فعال والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة، تتوقع إدارة «بروج» الحفاظ على هذه الكفاءات وتحقيق أقصى قيمة.

التحول الرقمي

ويشكل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في دعم جهود شركة «بروج» نحو مواصلة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة وخلق قيمة ملموسة عبر كافة عملياتها وأنشطتها، مما يمهد الطريق أمامها نحو إحراز أعلى درجات التميز التشغيلي ومواصلة تطوير حلول مبتكرة، حيث طبقت «بروج» العديد من المبادرات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتي حققت قيمة قدرها 58 مليون دولار أمريكي حتى عام 2023. وتعتزم الشركة إحراز العديد من الإنجازات التي تتضمن تحقيق قيمة إضافية تبلغ حوالي 280 مليون دولار بحلول عام 2028.

كما طرح مركز بروج للابتكار 8 منتجات مبتكرة في السوق خلال عام 2023، من بينها حل مبتكر لأنابيب الغاز المعترف به دولياً كونه يلبي أعلى معايير السلامة والموثوقية.