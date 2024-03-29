13.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.5 مليار درهم عبر 4252 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3310 مبايعات بقيمة 8.92 مليارات درهم، و794 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.74 مليارات درهم و148 معاملة هبة بقيمة 912 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 1345 صفقة بقيمة 5.05 مليارات درهم (56.5 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.87 مليارات درهم (43.4 % من الإجمالي) نتجت عن 1965 صفقة.

التوزيع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة زعبيل الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ587 مليون درهم عبر 176 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 220 صفقة بقيمة 486 مليون درهم، وثالثاً منطقة موتور سيتي عبر 26 صفقة بقيمة 440 مليون درهم، ورابعاً الحبية الخامسة عبر 98 صفقة بقيمة 436 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 319 صفقة بقيمة 340 مليون درهم.

وشهد الأسبوع عدداً من الصفقات الكبيرة، أبرزها رهن قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري 1 بقيمة مليار درهم، وأخرى سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 419 مليون درهم، كما سجلت التعاملات هبة بقيمة 400 مليون درهم لأرض تجارية في منطقة واحة السيليكون، وبيعت أيضاً شقة على الخريطة في منطقة جميرا باي ضمن مشروع بولغاري لايتهاوس بقيمة 70 مليون درهم.





