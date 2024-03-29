ألمانيا تطالب الكيان الإسرائيلي المحتل بالتخلي عن خطط احتلال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 29 - 3 (كونا) -- طالبت ألمانيا اليوم الجمعة الكيان الإسرائيلي المحتل بالتخلي عن خطط احتلال غزة بعد انتهاء حربه على القطاع.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح لمجموعة (فونكه) الإعلامية إن الفلسطينيين "يقررون مصريهم بأنفسهم" مؤكدة أن برلين تعمل مع الشركاء العرب "لضمان بقاء حل الدولتين متاحا".
وأوضحت بيربوك أن هذا الأمر سيتطلب توفير البنية التحتية اللازمة لذلك وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية بما يشمل "ضمانات أمنية" للفلسطينيين وللكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت إلى أن توفير هذه الضمانات هو "السبيل الوحيد للعمل على تحقيق حل الدولتين". (النهاية)
ع ن ج / م ع ع
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