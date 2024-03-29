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ألمانيا تطالب الكيان الإسرائيلي المحتل بالتخلي عن خطط احتلال غزة

3/29/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 29 - 3 (كونا) -- طالبت ألمانيا اليوم الجمعة الكيان الإسرائيلي المحتل بالتخلي عن خطط احتلال غزة بعد انتهاء حربه على القطاع.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح لمجموعة (فونكه) الإعلامية إن الفلسطينيين "يقررون مصريهم بأنفسهم" مؤكدة أن برلين تعمل مع الشركاء العرب "لضمان بقاء حل الدولتين متاحا".
وأوضحت بيربوك أن هذا الأمر سيتطلب توفير البنية التحتية اللازمة لذلك وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية بما يشمل "ضمانات أمنية" للفلسطينيين وللكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت إلى أن توفير هذه الضمانات هو "السبيل الوحيد للعمل على تحقيق حل الدولتين". (النهاية)

ع ن ج / م ع ع




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