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مقتل 45 شخصا إثر سقوط حافلة من جسر في جنوب إفريقيا

3/29/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة مقتل 45 شخصا إثر سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا في واد بمقاطعة (ليمبوبو) شمالي البلاد.
وقالت وزارة النقل في جنوب إفريقيا في بيان إن الحادث تعرضت له الحافلة مساء أمس الخميس عندما كانت تقل ركابا من بوتسوانا إلى مدينة (موريا) بمقاطعة (ليمبوبو) ما أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة فتاة بجروح خطرة.
وذكرت إدارة النقل المحلية في البيان ذاته أن فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر ثماني سنوات نجت من الحادث ونقلت إلى المستشفى.
من جهتها فتحت الجهات المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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