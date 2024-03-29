مقتل 45 شخصا إثر سقوط حافلة من جسر في جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة مقتل 45 شخصا إثر سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا في واد بمقاطعة (ليمبوبو) شمالي البلاد.
وقالت وزارة النقل في جنوب إفريقيا في بيان إن الحادث تعرضت له الحافلة مساء أمس الخميس عندما كانت تقل ركابا من بوتسوانا إلى مدينة (موريا) بمقاطعة (ليمبوبو) ما أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة فتاة بجروح خطرة.
وذكرت إدارة النقل المحلية في البيان ذاته أن فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر ثماني سنوات نجت من الحادث ونقلت إلى المستشفى.
من جهتها فتحت الجهات المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
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