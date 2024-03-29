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جيش الاحتلال يتوغل في مخيم (البريج) وسط غزة

3/29/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 29 - 3 (كونا) -- توغلت آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق مخيم (البريج) وسط قطاع غزة اليوم الجمعة وأطلقت عددا من القذائف باتجاه منازل فلسطينيين ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوة خاصة وعددا من آليات الاحتلال توغلت بالقرب من ملعب (أنيس) الذي يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مخيم (البريج) وأطلقت قذائف مدفعية بشكل عنيف وأقامت سواتر ترابية جديدة ووضعت كاميرات وأجهزة إرسال.
وأضاف الشهود أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بشظايا القذائف التي أطلقتها آليات الاحتلال باتجاه المنازل بعدما عاد إليها عدد من سكانها الذين نزحوا إبان اجتياح وسط قطاع غزة البري قبل شهرين.
وخاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الذي توغل في شرق المخيم بالإضافة إلى محور (نتساريم) حيث استخدموا فيها قذائف الهاون وعبوات شديدة الانفجار.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 32552 شهيدا و74980 مصابا وآلاف المفقودين حتى الآن وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

و ا ب / أ م س




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