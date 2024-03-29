جيش الاحتلال يتوغل في مخيم (البريج) وسط غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 29 - 3 (كونا) -- توغلت آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق مخيم (البريج) وسط قطاع غزة اليوم الجمعة وأطلقت عددا من القذائف باتجاه منازل فلسطينيين ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوة خاصة وعددا من آليات الاحتلال توغلت بالقرب من ملعب (أنيس) الذي يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مخيم (البريج) وأطلقت قذائف مدفعية بشكل عنيف وأقامت سواتر ترابية جديدة ووضعت كاميرات وأجهزة إرسال.
وأضاف الشهود أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بشظايا القذائف التي أطلقتها آليات الاحتلال باتجاه المنازل بعدما عاد إليها عدد من سكانها الذين نزحوا إبان اجتياح وسط قطاع غزة البري قبل شهرين.
وخاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الذي توغل في شرق المخيم بالإضافة إلى محور (نتساريم) حيث استخدموا فيها قذائف الهاون وعبوات شديدة الانفجار.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 32552 شهيدا و74980 مصابا وآلاف المفقودين حتى الآن وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
و ا ب / أ م س
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