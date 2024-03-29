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لبنان يرحب بأمر محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات لغزة بلا قيد

3/29/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 3 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ومن دون عوائق.
ودعت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات فورية لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأكدت ضرورة التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية ويوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال.
ويوم أمس قضت محكمة العدل الدولية بإجماع الآراء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بحسب بيان أصدرته المحكمة. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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